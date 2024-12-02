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Федорищев прокомментировал заявление РПЛ о его словах про судей

Федорищев прокомментировал заявление РПЛ о его словах про судей
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на заявление РПЛ о его словах про судей.

«Получил письмо от Алаева только в понедельник. Ответ я подготовил. Суть простая. Заявление РПЛ такое, знаете, за всё хорошее: «Мы поддерживаем, но предоставьте факты». Хватит про это заявление. В ответе я написал позицию самарского футбола, выдвинул ряд предположений – как организовать работу. Указал ряд фактов», — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы.

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