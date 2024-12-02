Федорищев: я писал руководителю РПЛ. Увидел две галочки

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, как пытался связаться с руководителем Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Какая может быть личная неприязнь ко мне от РПЛ? Я не имел никакого отношения к футболу ещё несколько месяцев назад. Неприятно, когда ведётся системная работа, которая раньше не велась. С РФС мы начали работать два месяца назад. Мой доклад на Госсовете был неожиданным, после я поговорил со спортивным директором РФС очень подробно. Буду честен — накануне я писал руководителю РПЛ. Увидел только две галочки…» — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы.