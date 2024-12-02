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Федорищев раскрыл, что ответил агент Андреев на предложение встретиться

Федорищев раскрыл, что ответил агент Андреев на предложение встретиться
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о приглашении футбольного агента Павла Андреева на общественное мероприятие — «Очная ставка».

«Приглашение Павла Андреева? Я его позвал. А он сказал, что не приедет никуда. Мой заместитель общался с ним, ему ответили: «Не приеду никогда», — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы.

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