«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Арсеналом» в 1/32 финала Кубка Англии

Прошла жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии — 2024/2025 по футболу. «Манчестер Юнайтед» в 1/32 финала встретится с лондонским «Арсеналом».

Другие наиболее заметные пары 1/32 финала Кубка Англии:

«Астон Вилла» - «Вест Хэм».

«Ливерпуль» — «Аккрингтон» (D-4).

«Манчестер Сити» — «Солфорд» (D-4).

«Тэнморс» (D-5) — «Тоттенхэм».

«Ньюкасл» — «Бромли» (D-4).

Матчи третьего раунда Кубка Англии пройдут 11 января 2025 года. Финал состоится 17 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Юнайтед». В финале последнего розыгрыша «Красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» (2:1).