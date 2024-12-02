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«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Арсеналом» в 1/32 финала Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Арсеналом» в 1/32 финала Кубка Англии
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Прошла жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии — 2024/2025 по футболу. «Манчестер Юнайтед» в 1/32 финала встретится с лондонским «Арсеналом».

Другие наиболее заметные пары 1/32 финала Кубка Англии:

  • «Астон Вилла» - «Вест Хэм».
  • «Ливерпуль» — «Аккрингтон» (D-4).
  • «Манчестер Сити» — «Солфорд» (D-4).
  • «Тэнморс» (D-5) — «Тоттенхэм».
  • «Ньюкасл» — «Бромли» (D-4).

Матчи третьего раунда Кубка Англии пройдут 11 января 2025 года. Финал состоится 17 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Юнайтед». В финале последнего розыгрыша «Красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» (2:1).

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