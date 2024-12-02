Глебов: что Карпин поменял в подготовках к матчам? Не могу сказать, что что-то поменялось

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился, как шла подготовка команды к матчу 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (4:0).

«Что Карпин поменял в подготовкам к матчам? Не могу сказать, что что-то глобально поменялось. Мы должны были начать выигрывать, просто в тех встречах немного не везло», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас подопечные Валерия Карпина находятся на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда заработала 23 очка в 17 турах чемпионата. «Пари Нижний Новгород» расположился на 12-м месте с 16 очками в аналогичном количестве встреч.