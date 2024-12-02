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Гарре — об Осинькине: наши поражения — не его вина, мы играем за него

Гарре — об Осинькине: наши поражения — не его вина, мы играем за него
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Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре прокомментировал победу команды в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Конечно, мы играем за Осинькина. Мы его уважаем, и результат последних матчей это показывает. Наши поражения – это не его вина. Мы команда, поэтому проигрывают все, не только игроки или тренер. Нам нужно это помнить и быть всем вместе.

С «Ахматом» мы проигрывали, но смогли перевернуть игру. Сегодня с «Зенитом» было то же самое. Я с самого начала сезона знал, что команда, которая сейчас у нас есть, будет набирать очки. Это было вопросом времени и нашей уверенности в себе», — приводит слова Гарре Metaratings.ru.

Напомним, сейчас «Крылья Советов» занимают 10-ю строчку турнирной таблицы РПЛ с 18 очками.

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