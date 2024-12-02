Гарре — об Осинькине: наши поражения — не его вина, мы играем за него

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре прокомментировал победу команды в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:2).

«Конечно, мы играем за Осинькина. Мы его уважаем, и результат последних матчей это показывает. Наши поражения – это не его вина. Мы команда, поэтому проигрывают все, не только игроки или тренер. Нам нужно это помнить и быть всем вместе.

С «Ахматом» мы проигрывали, но смогли перевернуть игру. Сегодня с «Зенитом» было то же самое. Я с самого начала сезона знал, что команда, которая сейчас у нас есть, будет набирать очки. Это было вопросом времени и нашей уверенности в себе», — приводит слова Гарре Metaratings.ru.

Напомним, сейчас «Крылья Советов» занимают 10-ю строчку турнирной таблицы РПЛ с 18 очками.