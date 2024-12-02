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Максим Ненахов пояснил свои слова о «закрытой двери» в сборную России

Максим Ненахов пояснил свои слова о «закрытой двери» в сборную России
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал свои резкие слова в адрес сборной России.

«Я не говорил ничего плохого про тренера сборной. Не знаю, с чего такая реакция. Говорил — раз я там не нужен, то, соответственно, смысл мне туда стремиться? Я поставил себе цель — делать всё для «Локомотива», мне важна клубная команда. Дверь закрыл в том плане, что больше мысленно переключаюсь на клубную команду. А о сборной думать пока не хочу», — приводит слова Ненахова «РБ Спорт».

Напомним, ранее футболист заявил, что «дверь в сборную» для него закрыта, так как, по его словам, его там никто не ждёт.

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