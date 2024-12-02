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«Всему своё время». Федорищев — об информации, что в коррупции замешано 10 клубов

«Всему своё время». Федорищев — об информации, что в коррупции замешано 10 клубов
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал информацию, что в коррупции замешано 10 клубов, на фоне скандала о взятках в судейском корпусе.

— Откуда информация, что в коррупции замешаны 10 клубов? Есть понимание, что это за клубы?
— Конечно. У меня есть информация, но ей поделиться не могу. Всему своё время, — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее Федорищев заявил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе». В ответ на эти слова президент РПЛ Александр Алаев заявил, что «лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности, которые ранее направили в РФС для рассмотрения на исполкоме в декабре текущего года».

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