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Защитник «Локомотива» рассказал, что игрокам клуба запрещено общаться с судьями

Защитник «Локомотива» рассказал, что игрокам клуба запрещено общаться с судьями
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Комментарии

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, что игрокам клуба запретили общаться с арбитрами матчей.

— Предстоит игра в Краснодаре — по судейству в матче первого круга были вопросы. Ваше мнение о том, что происходит сейчас в этом плане?
— Честно, не смотрим на судейскую линию. Нам запрещено разговаривать с судьями — в том плане, чтобы не поворачивать их против нас. Они работают, они люди, они, как и футболисты, могут ошибаться.

— Запрещено разговаривать с судьями — тренерским штабом?
— Да. Мы не должны туда лезть. Это не наше дело, — приводит слова Ненахова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас «Локомотив» находится на четвёртом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Команда заработала 34 очка в 17 турах.

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