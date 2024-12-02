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Ненахов — о матче с «Химками»: обороняться должны не шесть, а все 11 человек

Ненахов — о матче с «Химками»: обороняться должны не шесть, а все 11 человек
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал поражение клуба в матче 17-го тура РПЛ с «Химками» (1:3).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 3
Химки
Химки
0:1 Заболотный – 17'     1:1 Сарвели – 29'     1:2 Бакаев – 32'     1:3 Вера – 66'    

«Это как раз то, о чем я говорю — обороняться должны не шесть, а все 11 человек. Все начинается от линии нападения, там должны накрывать центральных защитников, чтобы они не делали длинных передач, которые проходили. Задачей центральных защитников было не дать зацепиться за мяч нападающему соперника, что дали сделать. Глупый первый гол — не разобрались, кто должен был сыграть мяч. В принципе, если разбирать игру, то в оборонительных действиях виноваты все», — приводит слова Ненахова «РБ Спорт».

«Химки» заработали 16 очков и расположились на 13-й строчке. «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей.

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