Максим Ненахов: защитниками «Локомотива» больше командует Монтес

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, как между собой общаются игроки команды с иностранцами в клубе.

— У вас два центральных защитника иностранцы, это создает сложности?

— Все нормально, общаемся на английском языке. Все его знают.

— Кто больше командует?

— Монтес, — приводит слова Ненахова «РБ Спорт».

В основном составе железнодорожников играют иностранные защитники — бразилец Лукас Фассон, француз камерунского происхождения Жерзино Ньямси и мексиканец Сесар Монтес.

Напомним, сейчас подопечные Михаила Галактионова находятся на четвёртом месте турнирной таблицы Российской Премьер-лиги (РПЛ). Команда заработала 34 очка в 17 турах чемпионата.