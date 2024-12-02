Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Ненахов: защитниками «Локомотива» больше командует Монтес

Максим Ненахов: защитниками «Локомотива» больше командует Монтес
Комментарии

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, как между собой общаются игроки команды с иностранцами в клубе.

— У вас два центральных защитника иностранцы, это создает сложности?
— Все нормально, общаемся на английском языке. Все его знают.

— Кто больше командует?
— Монтес, — приводит слова Ненахова «РБ Спорт».

В основном составе железнодорожников играют иностранные защитники — бразилец Лукас Фассон, француз камерунского происхождения Жерзино Ньямси и мексиканец Сесар Монтес.

Напомним, сейчас подопечные Михаила Галактионова находятся на четвёртом месте турнирной таблицы Российской Премьер-лиги (РПЛ). Команда заработала 34 очка в 17 турах чемпионата.

Материалы по теме
Защитник «Локомотива» рассказал, что игрокам клуба запрещено общаться с судьями
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android