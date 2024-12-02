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«Манчестер Юнайтед» интересуется Кенаном Йылдызом — Плеттенберг

«Манчестер Юнайтед» интересуется Кенаном Йылдызом — Плеттенберг
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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сделал игрока итальянского «Ювентуса» и сборной Турции Кенана Йылдыза одним из главных претендентов на позицию атакующего полузащитника. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Манчестер Юнайтед» впечатлён развитием Йылдыза и продолжает внимательно следить за прогрессом 19-летнего игрока. Однако сам Кенан не планирует покидать «Ювентус», в котором он чувствует себя комфортно. Действующее соглашение между игроком и клубом расчитано до 2029 года.

В текущем сезоне Йылдыз провёл за клуб во всех турнирах 19 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

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