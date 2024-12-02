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«Наша линия атаки выдала фатальную игру». Марцел Личка — о матче «Динамо» с «Ахматом»

«Наша линия атаки выдала фатальную игру». Марцел Личка — о матче «Динамо» с «Ахматом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал выездной матч 17-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+6'    

«Мы приехали, можно сказать, пустыми по эмоциям. После вчерашних матчей у нас был хороший шанс сделать шаг вперёд – догнать «Спартак» и «Локомотив» – но не было должного отношения к игре. Нельзя играть в футбол без эмоций. Наша линия атаки выдала фатальную игру: мячи быстро терялись, не получалось обыгрывать один в один, не дорабатывали в защите.

Мы плохо играли в обоих таймах. Я сделал акцент на том, что при выходе из обороны наши атакующие игроки не бежали за спины защитникам, а стояли и ждали мяч. Когда же они его получали, то сразу шли потери. Поэтому я дал им ещё 15 минут во втором тайме, после чего сделал тройную замену.

Неделю назад «Факел» забил нам на 99-й минуте, сегодня мы забили на 95-й. Я бы лучше выиграл один матч и проиграл другой, потому что так у нас было бы на одно очко больше», — приводит слова Лички пресс-служба московского «Динамо».

После 17 туров московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 32 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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