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Александр Дюков рассказал, будет ли он избираться в исполком УЕФА

Александр Дюков рассказал, будет ли он избираться в исполком УЕФА
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Президент Российского Футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, будет ли он избираться на новый срок в исполком УЕФА.

«Время для этого решения еще есть. В 2021 году мою кандидатуру выдвинул исполком Российского футбольного союза. В данном случае решение снова будет за исполкомом РФС. Но сейчас мы находимся на пороге выборов как президента РФС, так и исполкома организации», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, нового президента РФС определят 2 февраля 2025 года. Ранее кандидатуру Дюкова на этот пост выдвинули 12 членов организации. Он возглавляет РФС с 2019 года. До этого Александр Дюков являлся председателем совета директоров «Зенита» в период с 2008 по 2019 год.

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