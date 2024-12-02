«Он спас команду». Марцел Личка отреагировал на гол Лещука в матче Динамо» с «Ахматом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о забитом мяче голкипера бело-голубых Игоря Лещука в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 с грозненским «Ахматом» (1:1).

«Я не очень люблю говорить про удачу или неудачу. Везёт тем, кто старается и работает. Например, Лещук провёл хорошую игру, здорово играл ногами, действовал уверенно. Мы ему сказали идти вперёд, потому что уже было неважно – проигрывать 0:1 или 0:2. Он пошёл в штрафную, не побоялся пойти в борьбу, и удача ему улыбнулась – он спас команду», — приводит слова Лички пресс-служба московского «Динамо».

Игорь Лещук стал первым вратарём в истории чемпионатов России, забившим с игры.

После 17 туров московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 32 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.