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«Он спас команду». Марцел Личка отреагировал на гол Лещука в матче Динамо» с «Ахматом»

«Он спас команду». Марцел Личка отреагировал на гол Лещука в матче Динамо» с «Ахматом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о забитом мяче голкипера бело-голубых Игоря Лещука в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 с грозненским «Ахматом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+6'    

«Я не очень люблю говорить про удачу или неудачу. Везёт тем, кто старается и работает. Например, Лещук провёл хорошую игру, здорово играл ногами, действовал уверенно. Мы ему сказали идти вперёд, потому что уже было неважно – проигрывать 0:1 или 0:2. Он пошёл в штрафную, не побоялся пойти в борьбу, и удача ему улыбнулась – он спас команду», — приводит слова Лички пресс-служба московского «Динамо».

Игорь Лещук стал первым вратарём в истории чемпионатов России, забившим с игры.

После 17 туров московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 32 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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