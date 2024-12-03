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«Динамо» переместило вратаря Лещука в список нападающих на клубном сайте

Московское «Динамо» переместило голкипера Игоря Лещука в список нападающих на официальном сайте клуба. Сегодня, 2 декабря, он забил гол после подачи углового в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с грозненским «Ахматом» (1:1).

В графе «вратари» на сайте клуба значатся Андрей Лунёв и Андрей Кудравец, а среди нападающих числится Игорь Лещук.

Фото: Скриншот

Отметим, что голкипер динамовцев стал первым вратарём в истории чемпионатов России, забившим с игры. 28-летний Лещук провёл четыре игры в чемпионате России, забил один гол и пропустил пять мячей.

После 17 туров московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 32 очка. Лидирует в турнире санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.