«Гавр» запретил шестилетнему болельщику посещать стадион

Французский футбольный клуб «Гавр», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев, запретил своему шестилетнему болельщику посещать стадион.

Ребёнок кидал пустые картонные стаканчики и бумажные шарики в своего друга, с которым они дурачились. Некоторые предметы упали с трибун на край газона. Несмотря на то что они оказались за пределами поля и никого не задели, делегат матча включил эту ситуацию в свой доклад.

В клубе изучили камеры видеонаблюдения и увидели, что это был шестилетний мальчик. В итоге маленькому болельщику и его родителям запретили посещать стадион любимой команды в течение полутора месяцев.