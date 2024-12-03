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«Аталанта» на выезде обыграла «Рому» в матче 14-го тура Серии А

«Аталанта» на выезде обыграла «Рому» в матче 14-го тура Серии А
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Завершился матч 14-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Рома» и «Аталанта». Игра проходила на Олимпийском стадионе в Риме. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. «Аталанта» одержала победу со счётом 3:1.

Италия — Серия А . 14-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
0 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 де Рон – 69'     0:2 Дзаньоло – 89'    

В первом тайме команды забитыми мячами не отметились. На 69-й минуте нидерландский хавбек гостей Мартен де Рон открыл счёт, а за минуту до конца основного времени матча Николо Дзаньоло удвоил преимущество бергамасков.

После 14 туров «Аталанта» занимает второе место в Серии А, набрав 31 очко. «Рома» с 13 очками находится на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.

Турнирная таблица Серии А
Календарь Серии А
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