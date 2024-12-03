«Аталанта» на выезде обыграла «Рому» в матче 14-го тура Серии А

Завершился матч 14-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Рома» и «Аталанта». Игра проходила на Олимпийском стадионе в Риме. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. «Аталанта» одержала победу со счётом 3:1.

В первом тайме команды забитыми мячами не отметились. На 69-й минуте нидерландский хавбек гостей Мартен де Рон открыл счёт, а за минуту до конца основного времени матча Николо Дзаньоло удвоил преимущество бергамасков.

После 14 туров «Аталанта» занимает второе место в Серии А, набрав 31 очко. «Рома» с 13 очками находится на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.