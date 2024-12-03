Результат матча Серии А 2 декабря

В понедельник, 2 декабря, прошёл один матч 14-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча чемпионата Италии 2 декабря:

«Рома» — «Аталанта» — 0:2.

Возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2024/2025 «Наполи», набравший 32 очка после 14 встреч. На второй строчке располагается «Аталанта», заработавшая 31 очко. Третье место с 28 очками занимает миланский «Интер». На четвёртом месте расположилась «Фиорентина», которая также набрала 28 очков. В зоне вылета находятся «Венеция» (8), «Монца» (10) и «Комо» (11).