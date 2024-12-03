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«Севилья» сыграла вничью с «Осасуной» в матче 15-го тура чемпионата Испании

«Севилья» сыграла вничью с «Осасуной» в матче 15-го тура чемпионата Испании
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Закончился матч 15-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Севилья» и «Осасуна». Игра проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). Матч завершился со счётом 1:1.

Испания — Примера . 15-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 1
Осасуна
Памплона
0:1 Будимир – 69'     1:1 Лукебакио – 72'    

В первом тайме команды не смогли открыть счёт. На 70-й минуте нападающий «Осасуны» Анте Будимир забил первый гол в матче. На 73-й минуте Доди Лукебакио сравнял счёт.

После 15 сыгранных встреч «Севилья» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 19 очков. «Осасуна» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 23 очка.

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