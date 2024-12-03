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Гол Лещука в видеообзоре матча 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и московским «Динамо»

В понедельник, 2 декабря, состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались грозненский «Ахмат» и московское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия). В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв (Воронеж, Россия). Матч завершился со счётом 1:1.

Счёт в игре был открыт на 22-й минуте. Отличился полузащитник «Ахмата» Максим Самородов. На 90+5-й минуте вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук восстановил равновесие.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно в сообществе ФК «Динамо» в Vk.

После 17 туров «Ахмат» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков. «Динамо» Москва после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 32 очка.