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Гол Лещука в видеообзоре матча 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и московским «Динамо»

Гол Лещука в видеообзоре матча 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и московским «Динамо»
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В понедельник, 2 декабря, состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались грозненский «Ахмат» и московское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия). В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв (Воронеж, Россия). Матч завершился со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+6'    

Счёт в игре был открыт на 22-й минуте. Отличился полузащитник «Ахмата» Максим Самородов. На 90+5-й минуте вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук восстановил равновесие.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно в сообществе ФК «Динамо» в Vk.

После 17 туров «Ахмат» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков. «Динамо» Москва после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 32 очка.

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