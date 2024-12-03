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Чемпионат Испании — 2024/2025: результат матча 2 декабря

Чемпионат Испании — 2024/2025: результат матча 2 декабря
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В понедельник, 2 декабря, прошёл заключительный матч 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи.

Результат матча чемпионата Испании, 15-й тур:

«Севилья» — «Осасуна» — 1:1 (Лукебакио, 73; Будимир, 70).

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании — 2024/2025 «Барселона», набравшая 34 очка после 15 встреч. На второй строчке располагается мадридский «Реал», отстающий от лидера на одно очко, но имеющий игру в запасе. Тройку сильнейших с 32 очками в 15 играх замыкает «Атлетико» Мадрид.

3 и 4 декабря состоятся два перенесённых матча 19-го тура: «Мальорка» — «Барселона» и «Атлетик» — «Реал».

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