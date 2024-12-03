Флик предъявил претензии Левандовскому после поражения «Барселоны» от «Лас-Пальмаса»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик остался недоволен качеством игры нападающего Роберта Левандовского в матче испанской Примеры с «Лас-Пальмасом» (1:2).

Как сообщает Sport.es, перед тренировкой, которая состоялась в понедельник, 2 декабря, Флик провёл пятиминутную беседу с Левандовским, открыто предъявив поляку претензии за не самое качественное выступление во встрече с «Лас-Пальмасом». Отмечается, что 36-летний футболист согласился с наставником.

В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 20 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

На данный момент «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, набрав 34 очка в 15 встречах.

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