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Стало известно, при каком условии «Реал» будет готов отпустить Винисиуса

Стало известно, при каком условии «Реал» будет готов отпустить Винисиуса
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть мадридскую команду.

Как сообщает Marca, саудовский «Аль-Ахли» продолжает проявлять серьёзный интерес к бразильскому футболисту. Отмечается, что в «Реале» дали понять саудовской стороне, что отпустят Винисиуса только при получении € 1 млрд.

Всего в нынешнем сезоне Винисиус сыграл 18 матчей во всех турнирах, где забил 12 голов и сделал восемь результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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