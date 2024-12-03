Стало известно, при каком условии «Реал» будет готов отпустить Винисиуса

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть мадридскую команду.

Как сообщает Marca, саудовский «Аль-Ахли» продолжает проявлять серьёзный интерес к бразильскому футболисту. Отмечается, что в «Реале» дали понять саудовской стороне, что отпустят Винисиуса только при получении € 1 млрд.

Всего в нынешнем сезоне Винисиус сыграл 18 матчей во всех турнирах, где забил 12 голов и сделал восемь результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Леброн Джеймс и Винисиус обмениваются футболками: