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«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с Виктором Дьёкерешем из «Спортинга»

«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с Виктором Дьёкерешем из «Спортинга»
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Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш может пополнить состав «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях, «красные дьяволы» уже провели конкретные переговоры по переходу форварда. Отмечается, что данная сделка может произойти летом.

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 21 матчах во всех турнирах, отметившись 24 голами и четырьмя результативными передачами. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации с портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 70 млн.

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