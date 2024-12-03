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Флик ответил на вопрос, мешает ли «Барселоне» судейство

Флик ответил на вопрос, мешает ли «Барселоне» судейство
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил, влияет ли на игру каталонской команды судейство.

«Меня это не беспокоит, я считаю, что все зависит от нас. Вы побеждаете, когда играете лучше. Пенальти не слишком меня волнуют, я не хочу оправдываться", — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

На данный момент каталонская «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, набрав 34 очка в 15 встречах. В следующем матче подопечные Флика встретятся с «Мальоркой» в рамках испанской Примеры, игра состоится сегодня, 3 декабря.

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