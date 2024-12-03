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Аморим обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» с просьбой не скандировать его имя

Аморим обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» с просьбой не скандировать его имя
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим обратился к болельщикам английского клуба с просьбой не скандировать его имя.

«Мне это не нравится. Не скажу, что чувствую себя неловко, но, поскольку я тренер, болельщикам следует скандировать имена игроков и петь про клуб. Я ощущаю связь с болельщиками, и очень польщен, но им следует скандировать имена футболистов», — приводит слова Аморима Goal.

В ноябре 2024 года стало известно, что Рубен Аморим стал главным тренером «Манчестер Юнайтед», контракт тренера действует до июня 2027 года с функцией дополнительного продления на сезон. Английский клуб выплатил «Спортингу» € 11 млн за Аморима и тренерский штаб.

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