Украина внесла в чёрный список Александра Ерохина и Ивана Сергеева

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин и форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев попали в базу «Миротворец». Это прототип чёрного списка персон, к которым применяются санкции на Украине (например, запрещён въезд на территорию страны). Туда попадают те, кто «угрожает национальной безопасности Украины».

Ерохин и Сергеев попали в список из-за встречи с ветеранами СВО и членами их семей на тренировке «Зенита». Эта встреча состоялась ещё в сентябре 2023 года.

Отметим, что в России сайт «Миротворец» заблокирован по решению суда.

Ранее стало известно, что генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев и футболисты красно-белых также попали в базу «Миротворец».

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