Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Украина внесла в чёрный список Александра Ерохина и Ивана Сергеева

Украина внесла в чёрный список Александра Ерохина и Ивана Сергеева
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин и форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев попали в базу «Миротворец». Это прототип чёрного списка персон, к которым применяются санкции на Украине (например, запрещён въезд на территорию страны). Туда попадают те, кто «угрожает национальной безопасности Украины».

Ерохин и Сергеев попали в список из-за встречи с ветеранами СВО и членами их семей на тренировке «Зенита». Эта встреча состоялась ещё в сентябре 2023 года.

Отметим, что в России сайт «Миротворец» заблокирован по решению суда.

Ранее стало известно, что генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев и футболисты красно-белых также попали в базу «Миротворец».

Материалы по теме
Украина внесла в чёрный список гендиректора и футболистов «Спартака»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android