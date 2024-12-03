Тренер «Ахмата» поддержал Шелию, который пропустил гол от вратаря «Динамо» Лещука

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поддержал голкипера Гиорги Шелию, после пропущенного в конце матча 17-го тура чемпионата России гола от вратаря «Динамо» (1:1) Игоря Лещука.

«Ни в коем случае нельзя кого-то обвинять. Да, пропустили в простой ситуации. Но это футбол. Просто несчастный случай», — приводит слова Ташуева официальный телеграм-канал «Ахмата».

Ранее сообщалось, что голкипер динамовцев стал первым вратарём в истории чемпионатов России, забившим с игры. 28-летний Лещук провёл четыре игры в чемпионате России, забил один гол и пропустил пять мячей.

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