Ловчев извинился перед защитником «Спартака» Дуарте

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев извинился перед защитником красно-белых Алексисом Дуарте.

«Я извиняюсь перед Дуарте. Я чихвостил его регулярно. Но сейчас он просто лучший защитник нашего чемпионата», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дуарте принял участие в шести матчах в чемпионате России, в которых отметился одной результативной передачей.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 34 очка. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на пять очков. В следующем туре «Спартак» встретится с «Пари НН». Матч состоится 7 декабря.

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