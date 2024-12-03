Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев извинился перед защитником «Спартака» Дуарте

Ловчев извинился перед защитником «Спартака» Дуарте
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев извинился перед защитником красно-белых Алексисом Дуарте.

«Я извиняюсь перед Дуарте. Я чихвостил его регулярно. Но сейчас он просто лучший защитник нашего чемпионата», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дуарте принял участие в шести матчах в чемпионате России, в которых отметился одной результативной передачей.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 34 очка. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на пять очков. В следующем туре «Спартак» встретится с «Пари НН». Матч состоится 7 декабря.

Материалы по теме
Как же хорош «Спартак»! Станкович и Угальде летят к борьбе за чемпионство
Как же хорош «Спартак»! Станкович и Угальде летят к борьбе за чемпионство

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android