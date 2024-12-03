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Генич одним словом отреагировал на гол голкипера Лещука в матче между «Ахматом» и «Динамо»

Генич одним словом отреагировал на гол голкипера Лещука в матче между «Ахматом» и «Динамо»
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Известный спортивный комментатор Константин Генич отреагировал на гол голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука в матче 17-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+6'    

«Охренеть», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, что голкипер динамовцев стал первым вратарём в истории чемпионатов России, забившим с игры. 28-летний Лещук провёл четыре игры в чемпионате России, забил один гол и пропустил пять мячей.

После 17 туров московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 32 очка. Лидирует в турнире санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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