Генич одним словом отреагировал на гол голкипера Лещука в матче между «Ахматом» и «Динамо»

Известный спортивный комментатор Константин Генич отреагировал на гол голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука в матче 17-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (1:1).

«Охренеть», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, что голкипер динамовцев стал первым вратарём в истории чемпионатов России, забившим с игры. 28-летний Лещук провёл четыре игры в чемпионате России, забил один гол и пропустил пять мячей.

После 17 туров московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 32 очка. Лидирует в турнире санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.