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Фонсека обратился к Бове, который пережил остановку сердца во время матча Серии A

Фонсека обратился к Бове, который пережил остановку сердца во время матча Серии A
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Главный тренер «Милана» Пауло Фонсека высказался о 22-летнем полузащитнике «Фиорентины» Эдоардо Бове, потерявшем сознание в матче 14-го тура Серии А с «Интером».

«Я смотрел матч, это был тяжёлый момент. Он работал со мной в Риме, и я сопереживаю ему из-за того, что произошло. Сейчас ему лучше, но на данный момент футбол не важен — важнее его здоровье. Это было сложное время. От нас всех — от команды и клуба — я посылаю ему объятия. Сегодня здесь, в Миланелло, мы много говорили о случившемся. Желаю ему скорейшего выздоровления», — приводит слова Фонсеки Football Italia.

Ранее сообщалось, что Бове оказался в реанимации из-за остановки сердца. На данный момент он в сознании и отвечает на вопросы. Неврологические и сердечные поражения исключены.

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