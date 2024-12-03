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В «ПСЖ» приняли решение по будущему Луиса Энрике

В «ПСЖ» приняли решение по будущему Луиса Энрике
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В «ПСЖ» приняли решение по будущему испанского специалиста Луиса Энрике на фоне неудач в Лиге чемпионов.

Как сообщает журналист Лоик Танзи в соцсетях, руководство парижского гранда полностью поддерживает Энрике. В клубе не хотят повторять прежних ошибок, о тренерской перестановке не может быть речи. Более того, в «ПСЖ» намерены усилить состав в зимнее трансферное окно по запросам наставника.

Луис Энрике возглавил «ПСЖ» летом 2023 года. Ранее специалист возглавлял «Рому», «Сельту», «Барселону» и сборную Испании.

«ПСЖ» располагается на первой строчке турнирной таблицы французской Лиги 1, в активе команды 33 очка по итогам 13 туров.

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