Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» в РПЛ

Радимов назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Зенит» начал здорово и начал с прессинга. Надо было дальше добавлять прессингом и добивать «Крылья». И при счете 2:0 матч бы закончился. Но в какой‑то момент один, второй, третий начали не добегать у «Зенита». Ослабили вожжи, дали играть «Крыльям», которые на пространстве очень хороши, у них быстрые футболисты. Они начали выходить из‑под прессинга и смогли играть в свою игру», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 39 очков. «Крылья Советов», в свою очередь, занимаю десятое место, набрав 18 очков.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Акроном», а «Крылья Советов» проведут матч с «Ростовом».

Материалы по теме
Сергеев «казнил» «Зенит» дублем! «Крылья» ждали этой победы девять лет. Видео
Сергеев «казнил» «Зенит» дублем! «Крылья» ждали этой победы девять лет. Видео
Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android