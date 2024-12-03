Месси показал сына в футболке другого игрока

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси опубликовал в социальных сетях кадры с велопрогулки с семьёй.

Один из сыновей аргентинского футболиста ехал на велосипеде в футболке «Барселоны». Это была футболка с номером и фамилией 17-летнего вингера Ламина Ямаля.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛИОНЕЛЯ МЕССИ

Напомним, Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года из французского «ПСЖ» свободным агентом. На счету аргентинца за это время 39 игр за клуб, в которых он отметился 34 забитыми мячами и 19 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 25 млн.

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника: