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В «Ювентусе» отреагировали на слухи о возможном уходе капитана в «Наполи»

В «Ювентусе» отреагировали на слухи о возможном уходе капитана в «Наполи»
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Технический директор туринского «Ювентуса» Кристиано Джунтоли ответил на вопрос об интересе «Наполи» к защитнику и капитану «бьянконери» Данило.

«Мы ничего не обсуждали ни с Данило, ни с «Наполи». Он наш капитан, и мы рады сохранить его в своём составе. Мы не планируем продавать центральных защитников в январе – мы планируем подписать одного нового», – приводит слова Джунтоли журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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