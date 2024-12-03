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Лещук, Угальде и Сергеев — в сборной 17-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Лещук, Угальде и Сергеев — в сборной 17-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил символическую сборную 17-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Спартака» — четыре футболиста. Два представителя в команде у «Крыльев Советов», по одному — у «Динамо», «Акрона», «Химок», «Ростова» и ЦСКА. Тренером символической сборной мы выбрали Игоря Осинькина («Крылья Советов»).

Вратарь: Игорь Лещук («Динамо» Москва).

Центральные защитники: Максим Осипенко («Ростов»), Матвей Лукин (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»).

Полузащитники: Эсекьель Барко («Спартак»), Стефан Лончар («Акрон»), Данил Пруцев («Спартак»), Лукас Вера («Химки»), Иван Олейников («Крылья Советов»).

Нападающие: Манфред Угальде («Спартак»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Главный тренер: Игорь Осинькин («Крылья Советов»).

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