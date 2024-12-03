«Барселона» хочет продать де Йонга в четыре раза дешевле, чем приобрела его в 2019 году

Каталонская «Барселона» хочет продать 27-летнего нидерландского полузащитника Френки де Йонга. Об этом сообщает CatalunyaRadio.

По информации источника, руководство клуба готово уже в ближайшее трансферное окно продать игрока за € 20 млн.

Ранее стало известно, что клуб хотел продлить контракт с нидерландцем, направил ему трудовое соглашение несколько месяцев назад, но де Йонг так и не ответил на него.

Напомним, сине-гранатовые приобрели полузащитника в 2019 году за € 85 млн из нидерландского «Аякса». В текущем сезоне де Йонг сыграл в 10 матчах, но результативными действиями не отметился. По информации портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 60 млн.