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«Барселона» хочет продать де Йонга в четыре раза дешевле, чем приобрела его в 2019 году

«Барселона» хочет продать де Йонга в четыре раза дешевле, чем приобрела его в 2019 году
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Каталонская «Барселона» хочет продать 27-летнего нидерландского полузащитника Френки де Йонга. Об этом сообщает CatalunyaRadio.

По информации источника, руководство клуба готово уже в ближайшее трансферное окно продать игрока за € 20 млн.
Ранее стало известно, что клуб хотел продлить контракт с нидерландцем, направил ему трудовое соглашение несколько месяцев назад, но де Йонг так и не ответил на него.

Напомним, сине-гранатовые приобрели полузащитника в 2019 году за € 85 млн из нидерландского «Аякса». В текущем сезоне де Йонг сыграл в 10 матчах, но результативными действиями не отметился. По информации портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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