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Журналист Бен Джейкобс поделился инсайдом фоне слухов о переходе Салаха в «ПСЖ»

Журналист Бен Джейкобс поделился инсайдом фоне слухов о переходе Салаха в «ПСЖ»
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По информации журналиста Бена Джейкобса, «ПСЖ» вообще не связывался с вингером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Ранее сообщалось, что парижане ведут переговоры с 32-летним египтянином.

Между Салахом и президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи существует давняя дружба, но французы не ведут переговоры с полузащитником, сообщает источник.

Как ранее сообщалось, Салах может использовать «ПСЖ», чтобы создать давление на «Ливерпуль».

«Ливерпуль» купил Салаха летом 2017 года у «Ромы». В нынешнем сезоне Салах принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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