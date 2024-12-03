Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Локомотив» — «Химки»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 17-го тура МИР РПЛ, где встречались «Локомотив» и «Химки». Матч закончился поражением железнодорожников со счётом 1:3.

«Любимов до этого судил только в 8-м туре. Интересные назначения в этом туре. Людям дают поработать. Видимо, хотят понять к зиме, нужны люди или нет.

На 6-й минуте Любимов, находясь в 25-30 метрах от момента, назначил 11-метровый в ворота «Локомотива». Вопрос в том, что с такой позиции невозможно принимать ключевые решения. Мог ли помочь первый ассистент — тоже вопрос, потому что игроки бежали очень быстро. Любимову логичнее было назначить штрафной и ждать решения VAR, который смотрел бы, где случился фол. Второй момент: надо было показать как минимум жёлтую. По красной вопрос дискуссионный, потому что игрок «Химок» двигался вдоль штрафной площади, а не к воротам. Говорить, что это лишение явной возможности забить гол и ошибка, я бы не стал. Но Любимов вообще ничего не показал», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, «Химки» заработали 16 очков и расположились на 13-й строчке. «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей.