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Тренер «Баварии» Компани сделал заявление по поводу травмы Гарри Кейна

Тренер «Баварии» Компани сделал заявление по поводу травмы Гарри Кейна
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился информацией о травме форварда Гарри Кейна.

«Трудно предсказать, но есть вероятность, что он всё-таки сыграет в этом году. Однако поначалу он пропустит несколько игр. Вы не можете его полноценно заменить. Он топ игрок, но мы найдём другой выход из этой ситуации», – приводит слова Компани официальный сайт клуба.

Ранее была информация, что 31-летний англичанин пропустит по меньшей мере 2 недели из-за растяжения мышц бедра, полученного в матче 12-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии». 10 декабря «Бавария» сыграет с «Шахтёром» в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.

В этом сезоне 31-летний Кейн забил 23 гола и отдал 9 ассистов в 24 матчах.

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