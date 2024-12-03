Известный футболист сборной Грузии стал жертвой вооружённого ограбления

Форвард «Лиона» и сборной Грузии Жорж Микаутадзе стал жертвой ограбления, сообщает Actu Lyon. В воскресенье, 1 декабря, 24-летний форвард был ограблен в собственном доме в городе Шасье, неподалёку от Лиона.

Вернувшись домой после игры с «Ниццей» (4:1), Микаутадзе увидел двух преступников в капюшонах и перчатках, один из которых был вооружен. Они угрожали оружием игроку на парковке возле его дома, а затем проникли и в дом игрока. Грабители хоть и угрожали форварду, но не нанесли ему физических повреждений.

Было похищено несколько часов и несколько других вещей на сумму около €150-200 тыс. После этого грабители скрылись, полиция всё ещё активно разыскивает их.

В понедельник, 2 декабря, футболист на своей странице в соцсети сообщил, что с ним всё хорошо.

«Всем привет. После вчерашнего инцидента хочу заверить вас, что со мной всё в порядке и я не получил никакого физического вреда.

Спасибо за все ваши сообщения с поддержкой, они много значат для меня. Я продолжаю сосредотачиваться на своих целях и с нетерпением жду встречи с вами. Берегите себя и своих близких», — написал Микаутадзе в сториз.

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