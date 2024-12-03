«Реал» может приобрести игрока сборной Украины за € 60 млн. В переходе заинтересован Перес

22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут», сообщает El Gol Digital

По информации испанского источника, за игроком долгое время наблюдает президент «Реала» Флорентино Перес, давший клубу «зелёный свет» на трансфер футболиста. «Борнмут» готов продать украинца следующим летом за €60 млн и «Реал» будет одним из главных фаворитов на этот трансфер.

В сезоне-2024/25 Илья Забарный провёл 13 матчей на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €32 млн.

Напомним, недавно основной центральный защитник «Реала» Эдер Милитао получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл на длительный срок. Своё восстановление до сих пор продолжает другой защитник клуба Давид Алаба.

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