Арбитр Федотов объяснил, почему Карасёв не назначил пенальти в пользу «Факела»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал игровой эпизод в матче «Динамо» с «Факелом», объяснив, почему судья не назначил пенальти в ворота московской команды на 42-й минуте.

«Карасёв вначале пытался побороться. Непонятно, почему не показал жёлтую на 22-й минуте, когда игрок «Динамо» в верховой борьбе выставил руку в сторону и попал сопернику по лицу. Карасёв был в хорошей позиции. Возможно, момент хотели посмотреть на красную. Была большая пауза, Карасёв много ходил. Я вообще думал, что покажет жёлтую. Но в итоге без карточки.

Был ещё момент, когда игрок «Динамо» пытался забить гол рукой. Обман арбитра — по-хорошему это жёлтая. Управленческий момент, можно было поговорить, наказать. Но Карасёв не стал этого делать.

Ключевой момент — 42-я минута. Игрок «Динамо» прыгнул в подкат, сыграл в мяч и, докатываясь, попал по пятке сопернику. Карасёв назначил удар от ворот, хотя это, конечно, угловой — последним мяча коснулся футболист «Динамо». Не 11-метровый, потому что момент игровой. Грубости и безрассудных действий не было. Близкое расстояние, не успел убрать ногу — нормально», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, по итогам 17 игр «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице МИР РПЛ. «Факел» же расположился на 14-м месте.