«Челси» принял решение по будущему Михаила Мудрика

Лондонский «Челси» определился с планами на украинского вингера Михаила Мудрика на январское трансферное окно 2025 года.

По информации британского журналиста Бена Джейкоба, Михаил Мудрик будет недоступен для аренды или продажи в январе. Нет шансов, что он уйдёт из «Челси» в середине сезона. Клуб продолжает поддерживать Мудрика и не ищет ни одного варианта для его трансфера.

Ранее сообщалось, что Мудриком интересуются «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Марсель».

В текущем сезоне Мудрик провёл за «Челси» 16 матчей во всех турнирах, став автором трёх голов и четырёх результативных передач. Михаил перешёл в лондонский клуб в январе 2023 года.

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