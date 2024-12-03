Give me Sport назвал лучшего вратаря XXI века

Авторитетный британский портал Give me Sport обнародовал рейтинг лучших вратарей в XXI веке.

Первую позицию рейтинга занял легендарный итальянский голкипер, чемпион мира 2006 года Джанлуиджи Буффон. За итальянцем разместился бывший страж ворот «Реала» Икер Касильяс. Бронзу рейтинга получил звёздный вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.

На четвёртой позиции рейтинга разместился Тибо Куртуа, а экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар – 5-й.

Рейтинг лучших вратарей XXI века от Give me Sport:

Джанлуиджи Буффон. Икер Касильяс. Мануэль Нойер. Тибо Куртуа. Эдвин ван дер Сар. Петр Чех. Алиссон Беккер. Виктор Вальдес. Жулио Сезар. Давид де Хеа.

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