Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Зенит» — «Крылья Советов»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче между «Зенитом» и «Крыльями Советов», который проходил в рамках 17-го тура МИР РПЛ. Напомним, встреча закончилась поражением сине-бело-голубых со счётом 2:3.

«Кукуляк в последний раз работал в 9-м туре. Это его четвёртая игра. Но он собрался и в непростой игре выдержал планку единоборств и одинаковую трактовку. Никаких вопросов», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

По итогам 17 игр «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице МИР РПЛ. «Крылья Советов» расположились на 10-м месте таблицы.