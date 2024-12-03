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Появилась новая информация по возможной причастности Мбаппе к изнасилованию в Швеции

Появилась новая информация по возможной причастности Мбаппе к изнасилованию в Швеции
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Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе всё ещё является фигурантом дела о вероятном изнасиловании в отеле «Bank» в Стокгольме, сообщает Aftonbladet.

По последней информации издания, расследование ещё не прекращено. Об этом заявила прокурор Марина Чарикова. Источник сообщает, что перед написанием заявления в полицию, пострадавшая девушка сначала обратилась за помощью в больницу.

Кроме факта продолжающегося расследования прокурор Чирикова отказалась давать какие-либо другие комментарии. Источник сообщает, что с момента начала расследования по делу были также отобраны показания у нескольких неназванных женщин, располагающих информацией о произошедшем.

Также сообщается, что к расследованию подключили Национальный центр судебно-медицинской экспертизы, а его заключение уже было проанализировано лицами, расследующими данный инцидент. О результатах заключения информации на данный момент нет.

Напомним, ранее шведская пресса сообщила о возможной причастности Мбаппе к изнасилованию, однако окружение игрока назвало это клеветой.

Азар и Мбаппе на пьедестале почёта после заезда на картинге

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