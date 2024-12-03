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Руководство «Манчестер Сити» готово принять радикальные меры для выхода из кризиса

Руководство «Манчестер Сити» готово принять радикальные меры для выхода из кризиса
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После поражения от «Ливерпуля» (0:2) английские журналисты издания Daily Star сообщили, что руководство «Манчестер Сити» собирается принять радикальные меры, чтобы вытянуть клуб из продолжающегося кризиса.

Так главный тренер команды Хосеп Гвардиола получит сразу сумму порядка € 240 млн для трансферов во время зимнего окна.

В английском клубе считают, что недостаточная активность летом 2024 года усугубила ситуацию в «Манчестер Сити» и теперь команда страдает из-за отсутствия глубины состава.

Главными трансферными целями выбрано несколько игроков: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Виктор Дьёкереш («Спортинг») и Бруно Гимарайнш («Ньюкасл»).

На данный момент «горожане» занимают пятое место в АПЛ, набрал 23 очка. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» — 11 очков.

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