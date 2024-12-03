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Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Краснодар» — «Спартак»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Краснодар» — «Спартак»
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком», где главным арбитром встречи был Артём Чистяков.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«Чистяков — надёжный арбитр. Левников, Кукуян — такие же. Хорошо, что не было сложных, спорных эпизодов, хотя это тоже заслуга арбитра. Хорошие управленческие, персональные качества», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, матч между «Краснодаром» и «Спартаком» состоялся 1 декабря. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Для «быков» это поражение стало первым в рамках РПЛ сезона-2024/2025.

Скандал года в РПЛ. Феноменальный «Спартак». ПЛН #87

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